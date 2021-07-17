Поблизу Миколаєва упав вертольот, є жертви

Поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням. Загинули 2 людини - пілот та помічник пілота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Авіакатастрофа сталася о 06:08. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів. Також рятувальникам довелося деблокувати загиблих.

Раніше повідомлялося, що у Польщі 6 липня в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав вертоліт з українцями на борту.

РБК-Україна писало, що нещодавно у Росії в Ленінградській області зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини.