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Поблизу Миколаєва упав вертольот, є жертви

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Субота 17 липня 2021 08:05
Поблизу Миколаєва упав вертольот, є жертви Фото: у Миколаївській області розбився вертольот (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням. Загинули 2 людини - пілот та помічник пілота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Авіакатастрофа сталася о 06:08. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів. Також рятувальникам довелося деблокувати загиблих.

Раніше повідомлялося, що у Польщі 6 липня в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав вертоліт з українцями на борту.

РБК-Україна писало, що нещодавно у Росії в Ленінградській області зазнав аварії військовий літак Мі-8. В результаті події загинули три людини.

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