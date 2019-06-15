Вблизи Мехико вулкан выбросил столб пепла высотой в 5 км

В Мексике вулкан Попокатепетль близ Мехико выбросил столб вулканического пепла и пара, высотой до 5 километров. Как передает РБК-Украина, об этом передает Европейский сервис мониторинга погоды.

Отмечается, что потужник выброс пепла произошел в пятницу, 14 июня. Данных о пострадавших нет. Власти страны заверили, что опасности для населения нет. В районе вулкана объявлено средний уровень угрозы.

Отметим, что вулкан Попокатепетль располагается в 70 км от Мехико и входит в перечень крупнейших и наиболее активных вулканов Мексики.

Напомним, в конце на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Извержение длилось около 5-ти минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана. Девять поселений, расположенных рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.