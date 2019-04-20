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Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 01:14
Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
Фото: ОБСЕ (из открытых источников)

Доступ учасников миссии СММ ОБСЕ к этому району крайне ограничен

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области разбился беспилотный летательный аппарат (БПЛА) учасников специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Так, 18 апреля ОБСЕ запустила БПЛА дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами Донецкой области.

"В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи н. п. Угледар (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения) ", - говорится в отчете.

Сообщается, что беспилотник разбился в районе к западу от неподконтрольной правительству Горловки.

"Сейчас слишком рано делать выводы о причинах инцидента. Район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики в зоне проведения ООС на Донбассе продолжают создавать препятствия и отказывают наблюдателям ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным украинской власти участкам российско-украинской границы.

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