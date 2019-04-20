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Поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 01:14
Поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотник ОБСЄ
Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

Доступ учасників місії СММ ОБСЄ до цього району вкрай обмежено

Поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотний літальний апарат (БПЛА) учасників спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ, опублікований на сайт організації.

Так, 18 квітня ОБСЄ запустила БПЛА дальнього радіусу дії для здійснення польоту над підконтрольними і непідконтрольними уряду районами Донецької області.

"О 01:26 19 квітня, пролітаючи над районом поблизу н. п. Вугледар (підконтрольний уряду, 48 км на південний-захід від Донецька), БПЛА втрачав сигнал обох GPS-модулів внаслідок дії перешкод (по оцінці, в результаті глушіння) ", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що безпілотник розбився в районі на захід від непідконтрольної уряду Горлівки.

"Зараз занадто рано робити висновки про причини інциденту. Район, де імовірно розбився БПЛА, розташований поблизу лінії зіткнення і вважається значно замінованим, тому доступ СММ до цього району вкрай обмежений", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики в зоні проведення ООС на Донбасі продовжують створювати перешкоди і відмовляють спостерігачам ОБСЄ в доступі до районів, прилеглих до непідконтрольних українській владі ділянках російсько-українського кордону.

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