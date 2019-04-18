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Боевики на Донбассе ограничивают доступ ОБСЕ к границе

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 11:30
Боевики на Донбассе ограничивают доступ ОБСЕ к границе
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ

Боевики в зоне проведения ООС на Донбассе продолжают создавать препятствия и отказывают наблюдателям ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным украинской власти участкам российско-украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный ежедневный отчет СММ ОБСЕ.

Согласно отчету, в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю миссии покинуть этот район.

Указано также, что на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке два боевика, один из которых был вооружен, приказали патрулю СММ покинуть этот район.

Кроме того, в двух отдельных случаях на блокпосту, расположенном примерно в 600 м к западу от р. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), пророссийские боевики отказали патрулям СММ в проезде.

"В первом случае член вооруженных формирований остановил патруль миссии, попросив предоставить "маршрутный лист", и добавил, что по соображениям безопасности наблюдатели не могут ехать дальше. Примерно 30 минут спустя на том же блокпосту другой член вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь на необходимость согласования от его "командира", - говорится в отчете.

Напомним, в начале апреля Украина призывала ОБСЕ активнее фиксировать нарушения РФ минских соглашений.

Как писало РБК-Украина ранее, с территории ОРДЛО обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. В ОБСЕ сообщали, что в беспилотник стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного Довгого.

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