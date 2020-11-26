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Вблизи Канарских островов затонуло судно с мигрантами, есть погибшие

Четверг 26 ноября 2020 10:02
Вблизи Канарских островов затонуло судно с мигрантами, есть погибшие
Фото: мигранты (dreamstime.com)
Автор: Андрей Козловский

Вблизи Канарских островов затонула шлюпка, которая перевозила африканских мигрантов. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, авария шлюпки произошла всего за несколько метров от берега. Спасатели смогли достать из воды 28 человек, однако операция продолжается, поскольку еще остается вероятность найти живых.

Отмечается, что трагедия случилась после того, как во вторник более 300 мигрантов на нескольких малых судах и шлюпках высадились на побережье Канарских островов, приплыв из Северной Африки.

Напомним, в конце октября более 140 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту находились около 200 человек.

Также РБК-Украина писало, что у берегов Италии загорелась лодка с мигрантами. Тогда погибли, как минимум, трое мигрантов.

Ранее в Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов.

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