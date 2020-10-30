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У берегов Сенегала затонуло судно с мигрантами, погибли 140 человек

Пятница 30 октября 2020 03:36
У берегов Сенегала затонуло судно с мигрантами, погибли 140 человек
Иллюстративное фото (dreamstime.com)
Автор: Инна Собора

Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек.

Об этом сообщает AFP.

Власти Сенегала заявили ранее, что 60 человек были спасены.

"Местные жители сообщили нам, что на борту находилось около 200 человек, а это означает, что по крайней мере 140 погибли", - говорится в сообщении.

В Международного бюро по миграции заявили, что "глубоко опечалены" трагедией.

"Мы призываем к единству между правительствами, партнерами и международным сообществом, чтобы ликвидировать сети торговли людьми и контрабанды, которые используют отчаявшуюся молодежь", - говорится в заявлении.

Ранее у берегов Италии загорелась лодка с мигрантами, есть жертвы.

Напомним, ранне власти Сицилии приказали закрыть лагеря для беженцев.

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