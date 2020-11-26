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Поблизу Канарських островів затонуло судно з мігрантами, є загиблі

Четвер 26 листопада 2020 10:02
Поблизу Канарських островів затонуло судно з мігрантами, є загиблі
Фото: мигранты (dreamstime.com)
Автор: Андрій Козловський

Поблизу Канарських островів затонула шлюпка, яка перевозила африканських мігрантів. У результаті події загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, аварія шлюпки сталася всього за кілька метрів від берега. Рятувальники змогли витягти з води 28 людей, однак операція досі триває, оскільки ще залишається вірогідність знайти живих.

Зазначається, що трагедія трапилася після того, як у вівторок понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня більш як 140 людей загинули в результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу. Всього на борту перебували близько 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що біля берегів Італії загорілася човен з мігрантами. Тоді загинули, як мінімум, троє мігрантів.

Раніше в Греції, на острові Самос, спалахнули дві пожежі, через які довелося частково евакуювати людей з табору мігрантів.

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