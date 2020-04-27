В Греции вспыхнули два пожара в лагере мигрантов

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Местные СМИ сообщают, что пожар начался во время столкновений между различными этническими группами

В Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, первый пожар вспыхнул в воскресенье вечером и оставил около 100 человек без крыши над головой после того, как их палатки были сожжены. Однако причины возгорания неизвестны. Местные СМИ сообщают, что первый пожар начался во время столкновений между различными этническими группами.

Второй пожар произошел ночью, он был более масштабным. Неизвестно, сколько еще мигрантов остались без крыши над головой в результате большего пожара, но некоторые из них были доставлены полицией на площадь в соседнем городе Ваты.

Как отмечается, мигранты в этих лагерях впадают в отчаяние из-за условий и медленного рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища и стремятся покинуть их. Время от времени вспыхивает насилие как внутри лагерей, так и направленное против власти.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов в деревне Кривая Гора и селах Рудьки и Буряковка.