У берегов Италии загорелась лодка с мигрантами, есть жертвы

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Три человека погибли

У берегов Италии загорелась лодка с 20 мигрантами на борту. В результате погибли, как минимум, трое мигрантов - двое мужчин и женщина.

Об этом сообщает Reuters.

Еще пять человек были ранены и доставлены в больницы, сообщили органы здравоохранения итальянского портового города Кротоне. Двое мигрантов находятся в тяжелом состоянии.

Несколько мигрантов после взрыва пропали. Поиски продолжаются.

Кроме того, два сотрудника финансовой полиции пострадали при попытке вывести судно с мигрантами в безопасное место. Известно, что двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.

По официальным данным министерства внутренних дел, в 2020 году к берегам Италии прибыли около 18 тысяч мигрантов, по сравнению с примерно 4900 мигрантами за тот же период в 2019 году.

Ранее в Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов.

РБК-Украина писало, что у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб ребенок.