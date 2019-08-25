В Харькове обрушился автомобильный мост

Фото: на месте обвала моста (hk.npu.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал

Утром воскресенья, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Движение транспорта было перекрыто.

Отмечается, что на месте происшествия не были обнаружены пострадавшие или погибшие. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Информация нашла свое подтверждение. Пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто. Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале августа в Киеве произошел обвал пешеходного моста на Труханов остров. КГГА приняла меры по обеспечению безопасности движения пешеходов мостом и начала подготовку технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста.

РБК-Украина писало, что в Одесской области в результате потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 произошел оползень. В результате происшествия движение по автодороге было перекрыто. Оползень произошел на 51 км автодороги государственного значения Н-33.

Добавим, что в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде.