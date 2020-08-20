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Вблизи Авдеевки боевики обстреляли позиции ООС

Авдеевка, Четверг 20 августа 2020 13:01
Вблизи Авдеевки боевики обстреляли позиции ООС
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские военные не ответили на провокационный обстрел

На Донбассе от начала текущих суток был зафиксирован один обстрел позиций украинских военных со стороны боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил на брифинге спикер пресс-центра Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, провокационный обстрел со стороны боевиков был совершен около 10 утра вблизи Авдеевки. Использовался крупнокалиберный пулемет.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали", - сообщили в Минобороне.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) остается полностью контролируемой.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил как за прошлые, так и текущие сутки не было", - добавил Праута.

Напомним, за прошлые сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом все обстрелы были провокационными.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.

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