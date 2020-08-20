Поблизу Авдіївки бойовики обстріляли позиції ООС

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Українські військові не відповіли на обстріл провокаційний

На Донбасі від початку поточної доби був зафіксований один обстріл позицій українських військових з боку бойовиків. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомив на брифінгу речник прес-центру Міністерства оборони Максим Праута.

За його словами, провокаційний обстріл з боку бойовиків було здійснено близько 10 ранку поблизу Авдіївки. Використовувався крупнокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці Збройних сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували", - повідомили в Міноборони.

Наголошується, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) залишається повністю контрольованою.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил як за минулі, так і поточні добу не було", - додав Праута.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому всі обстріли були провокаційними.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.