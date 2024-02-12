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Вбивство заступника мера Нікополя. Підозру отримав місцевий мешканець

Нікополь, Понеділок 12 лютого 2024 11:28
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Вбивство заступника мера Нікополя. Підозру отримав місцевий мешканець Фото: у вбивстві заступника мера Нікополя підозру отримав місцевий житель (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканець Нікополя отримав підозру у справі про бивство заступника мера міста, яке сталося 8 лютого. Підозрюваний вчинив близько 20 пострілів по машині посадовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць міста підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя.

"Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку. Потерпілий загинув на місці. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони", - додали у Офісі генпрокурора.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство заступника мера Нікополя

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Чиновник загинув на місці. Як стало відомо РБК-Україна зі своїх джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Вже цього дня поліцейським вдалося встановити прикмети нападника.

Як пізніше вдалося з'ясувати журналістам РБК-Україна, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова - конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року. Детальніше – у матеріалі.

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