Вбивство заступника мера Нікополя: нападників шукають, що відомо на цю мить

Сьогодні в Нікополі (Дніпропетровська область) розстріляли автівку заступника міського голови , чоловік загинув на місті. Поліція вже порушила справу за статтею "умисне вбивство".

Під час підготовки матеріалу використовувались дані з власних джерел РБК-Україна, публікації ГУНП у Дніпропетровській області, Офісу генпрокурора та громадської організації "Прихист".

Що відомо про вбивство заступника мера Нікополя на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

(Оновлено 12:26) За даними наших джерел у правоохоронних органах, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова - конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Віталія Журавльова.

Що відомо про вбивство

Першими про розстріл автівки посадовця повідомила громадська організація "Прихист", а їх повідомлення поширила низка місцевих ЗМІ.

"8 лютого близько 8:30 (в поліції називають час близько 09:00 - ред.) в Нікополі невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Внаслідок влучання в машину сталося займання. Навколо транспортного засобу лежить багато відстріляних гільз", - йшлося в повідомленні.

Фото: з місця розстрілу автівки, де загинув заступник мера Нікополя (gp.gov.ua/ua)

Згодом з'явилося офіційне повідомлення від правоохоронців. Так, в Офісі генерального прокурора підтвердили інформацію та розповіли, що інцидент стався сьогодні на одній із вулиць Нікополя.

"Невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови", - проінформували в ОГП.

Правоохоронці додали, що внаслідок обстрілу 59-річний чоловік загинув на місці. Після гасіння пожежі в салоні автівки було виявлено тіло загиблого.

Наразі Дніпропетровською обласною прокуратурою вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нападників шукають

Хто саме причетний до нападу поки не відомо. Наразі, за словами прокурорів, тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Фото: на місці вбивства заступника голови Нікопольської міської ради працюють всі служби поліції (npu.gov.ua)

Але в Нацполіції Дніпропетровської повідомили, що їм вдалося встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.

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