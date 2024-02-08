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Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото)

Дніпро, Четвер 08 лютого 2024 11:39
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Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото) Фото: невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя 8 лютого (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Посадовець загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Дніпропетровську облпрокуратуру.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

"Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - констатують у прокуратуру.

Фото з місця розстрілу машини заступника мера Нікополя 8 лютого (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра, завдаючи ударів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото)Війська РФ обстрілюють Нікополь із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області (google.com)

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня минулого року. Тоді були поранено двох пожежників. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня 2023 року загинули четверо людей.

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