Убийство заместителя мэра Никополя. Подозрение получил местный житель

Житель Никополя получил подозрение по делу об убийстве заместителя мэра города, которое произошло 8 февраля. Подозреваемый совершил около 20 выстрелов по машине чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц города подозреваемый произвел не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы Никополя.

"После этого он забросил взрывное устройство в автомобиль. Пострадавший погиб на месте. Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны", - добавили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство заместителя мэра Никополя

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте. Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет про заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Уже в этого день полицейским удалось установить приметы нападавшего.

Как позже удалось выяснить журналистам РБК-Украина, одна из основных версий убийства заммэра Никополя Виталия Журавлева - конфликт с местной группировкой, продолжающийся с 2017 года. Детальнее - в материале.