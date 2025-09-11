UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Вбивство школярів у Шаргороді: підозрюваному обрали запобіжний захід

Фото: підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді обрали запобіжний захід (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вінницький міський суд відправив під варту 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Як повідомляється, суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб.

Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих.

Триває досудове розслідування.

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді загрожує довічне ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліціяВінницька областьСуд