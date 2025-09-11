Вбивство школярів у Шаргороді: підозрюваному обрали запобіжний захід

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді загрожує довічне ув'язнення.