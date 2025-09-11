RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Убийство школьников в Шаргороде: подозреваемому избрали меру пресечения

Фото: подозреваемому в убийстве школьников в Шаргороде избрали меру пресечения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Винницкий городской суд отправил под стражу 23-летнего учителя, которого подозревают в убийстве двух школьников в Шаргороде Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как сообщается, суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток.

Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших.

Продолжается досудебное расследование.

 

Убийство школьников в Шаргороде

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области обнаружили тела двух несовершеннолетних с ножевыми ранениями.

Как стало известно, по подозрению в совершении двойного убийства правоохранители задержали бывшего учителя. Именно он, по версии следствия, нанес смертельные ранения двум школьникам в Шаргороде.

Как оказалось, он пытался сбежать в Молдову, но был задержан в поле меньше чем через час после нападения. При нем нашли орудие совершения преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве двух школьников в Шаргороде грозит пожизненное заключение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияВинницкая областьСуд