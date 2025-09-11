Убийство школьников в Шаргороде: подозреваемому избрали меру пресечения

Убийство школьников в Шаргороде

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области обнаружили тела двух несовершеннолетних с ножевыми ранениями.

Как стало известно, по подозрению в совершении двойного убийства правоохранители задержали бывшего учителя. Именно он, по версии следствия, нанес смертельные ранения двум школьникам в Шаргороде.

Как оказалось, он пытался сбежать в Молдову, но был задержан в поле меньше чем через час после нападения. При нем нашли орудие совершения преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве двух школьников в Шаргороде грозит пожизненное заключение.