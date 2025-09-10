ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді загрожує довічне

Україна, Середа 10 вересня 2025 21:47
UA EN RU
Підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді загрожує довічне Ілюстративне фото: нападника затримали менше, ніж за годину після нападу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області загрожує довічне ув'язнення. Наразі йому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Вінницької області.

Також зазначається, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ведеться розслідування.

"За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - сказано у повідомленні.

Фото: Національна поліція Вінницької області

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями. Поліція затримала особу, яка може бути причетна до події.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося в подальшому, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії