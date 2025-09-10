Підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді загрожує довічне

Підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області загрожує довічне ув'язнення. Наразі йому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Вінницької області.

"За фактом вбивства двох людей слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями. Поліція затримала особу, яка може бути причетна до події.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося в подальшому, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.