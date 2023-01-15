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Є загиблі та постраждалі: в Конго стався теракт у церкві

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Конго, Неділя 15 січня 2023 20:38
Є загиблі та постраждалі: в Конго стався теракт у церкві Фото: в Конго в церкві трапився вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Потужний вибух стався у церкві міста Касінді на сході Демократичної Республіки Конго. Поранення отримали щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Al Jazeera.

Відомо, що вибух трапився у неділю, 15 січня, під час служби у протестантській церкві. Повідомляється мінімум про п'ять жертв. Ще 15 осіб отримали поранення.

За словами представника армії, напад був здійснений "Союзними демократичними силами" (ADF), що підпорядковується Ісламській Державі (ІДІЛ). Однак сама організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Польщі двоє громадян України потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Обидва були у стані алкогольного сп'яніння.

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Конго Теракт Вибух
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