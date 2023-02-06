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Повстанці обстріляли гелікоптер місії ООН у Конго: один миротворець загинув

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Понеділок 06 лютого 2023 02:41
Повстанці обстріляли гелікоптер місії ООН у Конго: один миротворець загинув Фото: вертоліт місії ООН у Конго обстріляли повстанці (twitter.com/air_intel)
Автор: Константин Широкун

Повстанці на сході Демократичної Республіки Конго обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН у країні. В результаті одного з пасажирів вертольота було вбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вертоліт потрапив під обстріл після зльоту з міста Бені. Пілот, ще один південноафриканський миротворець, був поранений у результаті обстрілу, але зміг продовжити політ та приземлитися в аеропорту столиці провінції Гома.

Ні Південна Африка, ні місія ООН під назвою не повідомили, хто може відповідати за напад. Вони також не сказали, з якої зброї було обстріляно вертоліт.

Миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.

Раніше ми писали, що США виводять миротворців із острова Тиран у Червоному морі під час візиту до Саудівської Аравії. Підрозділи американських військ перебували на ньому з 1981 року.

Також повідомлялося, що Україна відкликала своїх громадян із Косова, які брали участь у миротворчій місії. Йдеться про KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під керівництвом НАТО).

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