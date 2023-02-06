Повстанці обстріляли гелікоптер місії ООН у Конго: один миротворець загинув

Повстанці на сході Демократичної Республіки Конго обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН у країні. В результаті одного з пасажирів вертольота було вбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вертоліт потрапив під обстріл після зльоту з міста Бені. Пілот, ще один південноафриканський миротворець, був поранений у результаті обстрілу, але зміг продовжити політ та приземлитися в аеропорту столиці провінції Гома.

Ні Південна Африка, ні місія ООН під назвою не повідомили, хто може відповідати за напад. Вони також не сказали, з якої зброї було обстріляно вертоліт.

Миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.