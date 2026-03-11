Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист намагається оскаржити довічний вирок

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: подробиці

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник УДО Артем Косов спровокував конфлікт з компанією підлітків на фунікулері у Києві. Після виходу з вагона він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.

Під час обстеження у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня, 8 квітня 2024 року, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня Косову оголосили про підозру.

9 квітня 2024 року Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року. Але тільки наприкінці серпня 2025 року вдалося перейти до стадії допитів.

22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Києва визнав Косова у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Його засудили до довічного ув'язнення.