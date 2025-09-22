Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение

Шевченковский районный суд Киева признал виновным бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в убийстве подростка на станции фуникулера. Его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Косов ранее признал вину и раскаялся. Он заявил, что не хотел убивать парня и не имел такого намерения. Прокуроры настаивали на пожизненном заключении за умышленное убийство, а сторона защиты акцентировала на убийстве по неосторожности.

По данным следствия, 7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера экс-сотрудник УГО в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка Максима Матерухина на окно во время спора. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО Артем Косов спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Во время обследования у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день ГБР открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день Косову объявили о подозрении.

9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года.

Однако с этого момента заседания по делу Косова затягивались из-за позиции защиты. Адвокаты срывали заседания, требовали его переноса и другими способами затягивали рассмотрение дела.

В августе 2025 года дело в Шевченковском суде Киева по убийству подростка на фуникулере перешло к стадии допросов обвиняемого.