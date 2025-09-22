ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение

Киев, Понедельник 22 сентября 2025 15:44
UA EN RU
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотрудник УГО получил пожизненное заключение Фото: экс-сотрудника УГО, который убил подростка на фуникулере, приговорили к пожизненному заключению (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Шевченковский районный суд Киева признал виновным бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в убийстве подростка на станции фуникулера. Его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера экс-сотрудник УГО в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка Максима Матерухина на окно во время спора. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Косов ранее признал вину и раскаялся. Он заявил, что не хотел убивать парня и не имел такого намерения. Прокуроры настаивали на пожизненном заключении за умышленное убийство, а сторона защиты акцентировала на убийстве по неосторожности.

Родители погибшего считают пожизненное заключение "справедливым приговором" для Косова.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО Артем Косов спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Во время обследования у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день ГБР открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день Косову объявили о подозрении.

9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года.

Однако с этого момента заседания по делу Косова затягивались из-за позиции защиты. Адвокаты срывали заседания, требовали его переноса и другими способами затягивали рассмотрение дела.

В августе 2025 года дело в Шевченковском суде Киева по убийству подростка на фуникулере перешло к стадии допросов обвиняемого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Суд Офис Генпрокурора
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"