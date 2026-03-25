Вбивство на фунікулері в Києві: апеляційний суд залишив у силі довічне увʼязнення Косову

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Артему Косову, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Telegram -канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Деталі судового рішення

За даними видання, сьогодні, 25 березня, апеляційний суд відхилив скаргу сторони захисту.

Адвокати Косова наполягали на перекваліфікації злочину на "вбивство через необережність" (ст. 119 ККУ), що передбачає значно м'якше покарання - від 3 до 5 років позбавлення волі.

Сам засуджений заявляв, що на суворий вирок першої інстанції нібито вплинув суспільний розголос.

Суд повторно дослідив докази, зокрема відео з телефонів пасажирів та камер спостереження. Експертиза підтвердила, що хлопець отримав смертельне різане поранення шиї (рана 10 на 16 см) і помер майже миттєво.

"Там чути на відео, що я висловлювався нецензурною, я за це вибачаюсь. Але там немає погроз. Жорсткого з мене зробили ЗМІ", - заявив у суді Артем Косов.

Позиція обвинувачення та родини

Генеральний прокурор наголосив, що статус військовослужбовця УДО та стан алкогольного і наркотичного сп’яніння лише підвищують ступінь відповідальності.

Докази підтвердили, що конфлікт був спровокований саме Косовим, а його дії мали агресивний та хуліганський характер.

Батько загиблого підлітка Олександр Матерухін назвав довічний термін єдиним справедливим рішенням.

"Максим був світлою дитиною, з добрим серцем. Позбавлення волі не поверне нашій родині дитину, але це єдине покарання, яке зможе дати нам відчуття справедливості", - сказав Олександр Матерухін.