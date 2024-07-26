Вбивство Фаріон: затриманому оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генерального прокурора Антона Войтенка під час брифінгу.

"На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана у місті Дніпро, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство", - сказав він.

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Очікується, що сьогодні йому оберуть запобіжний захід.

"Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді", - зазначив Войтенко.