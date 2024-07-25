Правоохоронці перевіряють відео росЗМІ, де заявлено про причетність до вбивства Фаріон

"Так, поліція аналізує відео та вивчає його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства", - сказала вона виданню.

Зазначимо, що вчора російський Telegram-канал ASTRA, який позиціонує себе як "незалежне видання без цензури" оприлюднив інформацію щодо вбивства Ірини Фаріон. Повідомляється, що відповідальність за скоєне взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP (National-Socialism/White Power). Публікація супроводжувалася відео, на якому, як стверджується, є момент вбивства мовознавиці. У ролику демонструється уривок на десять секунд, де чути жіночі крики. На кадрах є автівки, які збігаються з локацією вбивства. Втім, наразі достеменно не відомо, чи було це відео змонтоване.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона свого будинку чекала на таксі. Куля потрапила у голову. Після чого Фаріон госпіталізували в критичному стані до лікарні, де їй провели операцію і перевели в реанімацію (вона перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень). Втім, врятувати потерпілу лікарям не вдалося, згодом медики констатували смерть 60-річної жінки.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції із затримання стрілка. Наразі порушено кримінальну справу за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Поліцейські мають кілька можливих версій щодо вбивства, серед яких громадсько-політична діяльність і особиста неприязнь. Також не відкидається і можливість наявності російського сліду.

У справі відомо про щонайменше одного підозрюваного, якого оголошено в розшук. Його напередодні вбивства фіксували камери відеоспостережень. Хлопець має нетипову ходу та яскравий одяг. Наразі, за словами президента Володимира Зеленського, затримання нападника контролюють особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.

Додамо, що Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі у Львові. Тоді тисячі львів’ян приходили попрощатись із мовознавицею.