З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

Українські правоохоронці сьогодні, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. З'явилось фото хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах та Нацполіцію в Telegram .

Джерела поділилися фото 18-річного парубка, якого затримали сьогодні у Дніпрі.

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (РБК-Україна)

Водночас у Нацполіції показали ще одну фотографію затримання підозрюваного.

Фото: затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон (t.me/UA_National_Police)

Як зазначив голова Нацполіції Іван Виговський, для затримання було проведено масштабну та копітку роботу сотень поліцейських.

"Бесонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів та оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат - поліцейські викрили та затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон. Невідомий поранив її в голову за допомогою вогнепальної зброї. Такий інцидент трапився біля будинку колишньої народної депутатки.

Після поранення Фаріон госпіталізували. Медики навіть встигли провести операцію, але врятувати її не вдалося.

При цьому стрілку вдалося втекти з місця злочину. Правоохоронці оголосили операцію для його розшуку.