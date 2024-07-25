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З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

Четвер 25 липня 2024 16:57
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З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці сьогодні, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. З'явилось фото хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах та Нацполіцію в Telegram.

Джерела поділилися фото 18-річного парубка, якого затримали сьогодні у Дніпрі.

З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (РБК-Україна)

Водночас у Нацполіції показали ще одну фотографію затримання підозрюваного.

З'явилося фото підозрюваного у вбивстві ФаріонФото: затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон (t.me/UA_National_Police)

Як зазначив голова Нацполіції Іван Виговський, для затримання було проведено масштабну та копітку роботу сотень поліцейських.

"Бесонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів та оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат - поліцейські викрили та затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон. Невідомий поранив її в голову за допомогою вогнепальної зброї. Такий інцидент трапився біля будинку колишньої народної депутатки.

Після поранення Фаріон госпіталізували. Медики навіть встигли провести операцію, але врятувати її не вдалося.

При цьому стрілку вдалося втекти з місця злочину. Правоохоронці оголосили операцію для його розшуку.

Вже сьогодні, 25 липня, стало відомо, що стрілка затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець. За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підозрюваний готувався до злочину щонайменше два місяці.

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Ірина Фаріон Поліцейські
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