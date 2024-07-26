Убийство Фарион: задержанному объявили подозрение

Задержанному по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепа Ирины Фарион объявили подозрение. Ему инкриминируют умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального прокурора Антона Войтенко во время брифинга.

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в городе Днепр, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство", - сказал он.

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения.

"Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде", - отметил Войтенко.