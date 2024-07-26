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Убийство Фарион: задержанному объявили подозрение

Львов, Пятница 26 июля 2024 11:23
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Убийство Фарион: задержанному объявили подозрение Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Задержанному по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепа Ирины Фарион объявили подозрение. Ему инкриминируют умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального прокурора Антона Войтенко во время брифинга.

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в городе Днепр, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство", - сказал он.

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения.

"Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде", - отметил Войтенко.

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата Ирину Фарион. Женщина была тяжело ранена, пуля попала в голову. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, где ее прооперировали.

К сожалению, Ирину Фарион не удалось спасти, она скончалась в больнице.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции по задержанию нападавшего. Дело квалифицировали как умышленное убийство. Среди прочих правоохранители, также рассматривают версию о причастности России. Проверяется видео, где заявлено о так называемой "причастности российских неонацистов".

В четверг, 26 июля, стало известно, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень. В МВД считают, что подозреваемый мог быть только исполнителем преступления. Позже в полиции показали фото задержанного.

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Министерство внутренних дел Украины Ирина Фарион Офис Генпрокурора
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