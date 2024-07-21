Вбивство Фаріон: МВС оголосило прикмети підозрюваного

Українські правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Крім того, у відомстві закликали українців не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

У МВС додали, що якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування зловмисника - тоді необхідно зателефонувати за номерами 068 440 91 64, 093 345 04 61 або на оперативну лінію 102.

На момент скоєння злочину чоловік був одягнений у :

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що з'являється все більше даних щодо вбивці Фаріон. За його словами, розслідування цієї справи є складним процесом, але всі необхідні сили задіяні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 21 липня, у Львові пройшла церемонія прощання з Іриною Фаріон, яку в п'ятницю застрелив невідомий. Труну з тілом загиблої привезли в Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. На прощанні було багато людей.

Похорон мовознавиці відбудеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 у тому ж храмі.

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