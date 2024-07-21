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З’являється більше даних щодо вбивці Фаріон, - Зеленський

Неділя 21 липня 2024 21:41
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З’являється більше даних щодо вбивці Фаріон, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо розслідування вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Він зазначив, що була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. За словами президента, розслідування вбивства Фаріон - це важкий процес, але всі необхідні сили задіяні.

Наразі з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, у центрі Львова відбувається церемонія прощання з Іриною Фаріон, яку в п'ятницю застрелив невідомий. Труну з тілом загиблої привезли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. На прощання зібралося багато людей. Панахида триватиме до 22:00.

Похорон мовознавиці та колишньої нардепки розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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Володимир Зеленський Ірина Фаріон
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