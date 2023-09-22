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Вбивство активіста в Канаді: Трюдо відмовився оприлюднити докази щодо причетності Індії

Фото: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На тлі звинувачень з боку Оттави щодо причетності індійського уряду до вбивства лідера сихків в Канаді, прем'єм-міністр Джастін Трюдо закликав Нью-Делі співпрацювати в розслідуванні. Та заявив, що Оттава не оприлюднить свої докази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джастін Трюдо заявляв, що Оттава має достовірні звинувачення щодо зв’язку агентів індійського уряду з убивством сихського активіста на території Канади. Він зазначив, що канадські спецслужби ведуть розслідування та закликав Індію приєднатись.

"Ми закликаємо уряд Індії співпрацювати з нами, щоб налагодити процеси, щоб виявити та розкрити правду про це", - заявив глава канадського уряду.

Він додав, що Оттава не буде оприлюднювати свої докази щодо причетності уряду Індії.

Вбивство сикхського активіста

Хардіпа Сінгх Ніджара вбили 18 червня біля сикхського культурного центру в канадській провінцій Британська Колумбія, у місті Суррей. Він виступав за незалежність Халістану (проєкт створення національної сикхської держави на території індійського штату Пенджаб). Чоловік був громадянином Канади. 

Після звинувачень Оттави щодо причетності уряду Індії до цього вбивства, голову індійської розвідки було вислано з країни. Нью-Делі у відповідь призупинила видачу нових віз для канадців і попросила Канаду скоротити свою дипломатичну присутність у країні. 

 

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КанадаІндіяДжастін Трюдо