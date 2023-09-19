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Канада підозрює Індію у вбивстві активіста: голову розвідки вислали з країни

Канада , Вівторок 19 вересня 2023 02:49
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Канада підозрює Індію у вбивстві активіста: голову розвідки вислали з країни Фото: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Оттава вислала з країни голову індійської розвідки. Спецслужби підозрюють уряд його країни у причетності до вбивства лідера сихків Хардіпа Сінгх Ніджара, який був громадянином Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Активіста вбили 18 червня біля сикхського культурного центру в канадській провінцій Британська Колумбія, у місті Суррей. Він виступав за незалежність Халістану (проєкт створення національної сикхської держави на території індійського штату Пенджаб).

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що звинувачення канадських спецслужб у тому, що індійський уряд може бути причетним до цього вбивства "заслуговують на довіру".

"Будь-яка причетність іноземного уряду до вбивства канадського громадянина на території Канади є неприйнятним порушенням нашого суверенітету", - заявив Трюдо.

Він додав, що торкнувся цієї теми під час зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді на G-20. Зокрема закликав до співпраці в розслідуванні.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що голову індійської розвідки було вислано з країни.

"Якщо це буде доведено, це буде серйозним порушенням нашого суверенітету та найосновнішого правила того, як країни взаємодіють одна з одною. Як наслідок, ми вислали високопоставленого індійського дипломата", - сказала Жолі.

Санкції СЩА проти індійських компаній

Сполучені Штати заморозили кошти двох індійських компаній через співпрацю з російською групою алмазодобувних компаній "Алроса". Зазначається, що це стало першим відомим заходом проти індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і подальших санкцій Заходу щодо російських підприємств.

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Канада Джастін Трюдо Індія
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