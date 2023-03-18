Вбивства, тортури та зґвалтування. ООН знайшла у Білорусі злочини проти людяності

ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

У Білорусі проводилася свідомо спрямована кампанія насильства та репресій проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку чи підозрювався у цьому.

"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності та практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк

Досліджуючи ситуацію в Білорусі з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року, ООН взяла за основу інтерв'ю з 207 жертвами та свідками подій, понад 2,5 тисячі доказів, у тому числі фотографій, відео, медичні та судові документи.