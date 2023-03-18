ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбивства, тортури та зґвалтування. ООН знайшла у Білорусі злочини проти людяності

Новость на русском →
Білорусь, Субота 18 березня 2023 01:12
Вбивства, тортури та зґвалтування. ООН знайшла у Білорусі злочини проти людяності Фото: злочини проти людяності у Білорусі зафіксувала ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У Білорусі проводилася свідомо спрямована кампанія насильства та репресій проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку чи підозрювався у цьому.

"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності та практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк

Досліджуючи ситуацію в Білорусі з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року, ООН взяла за основу інтерв'ю з 207 жертвами та свідками подій, понад 2,5 тисячі доказів, у тому числі фотографій, відео, медичні та судові документи.

Раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним 6 квітня.

Нагадаємо, Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової ініціативи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Білорусь
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати