Вбивства, тортури та зґвалтування. ООН знайшла у Білорусі злочини проти людяності
ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
У Білорусі проводилася свідомо спрямована кампанія насильства та репресій проти тих, хто перебував в опозиції до влади чи висловлював критичну думку чи підозрювався у цьому.
"Наша доповідь представляє неприйнятну картину безкарності та практично повного знищення простору діяльності громадянського суспільства та основних свобод у Білорусі", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
Досліджуючи ситуацію в Білорусі з 1 травня 2020 по 31 грудня 2022 року, ООН взяла за основу інтерв'ю з 207 жертвами та свідками подій, понад 2,5 тисячі доказів, у тому числі фотографій, відео, медичні та судові документи.
Раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним 6 квітня.
Нагадаємо, Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової ініціативи".
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