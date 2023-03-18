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Убийства, пытки и изнасилования. ООН нашла в Беларуси преступления против человечности

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Беларусь, Суббота 18 марта 2023 01:12
Убийства, пытки и изнасилования. ООН нашла в Беларуси преступления против человечности Фото: преступления против человечности в Беларуси зафиксировала ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

ООН зафиксировала многочисленные нарушения прав человека в Беларуси. Речь идет о пытках, убийствах, сексуальном насилии, гендерно-обусловленном насилии и нарушениях прав человека на свободу выражения взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Беларуси проводилась сознательно направленная кампания насилия и репрессий против тех, кто находился в оппозиции к власти или высказывал критическое мнение или подозревался в этом.

"Наш доклад представляет неприемлемую картину безнаказанности и практически полного уничтожения пространства деятельности гражданского общества и основных свобод в Беларуси", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Исследуя ситуацию в Беларуси с 1 мая 2020 по 31 декабря 2022 года, ООН взяла за основу интервью с 207 жертвами и свидетелями событий, более 2,5 тысяч доказательств, в том числе фотографий, видео, медицинские и судебные документы.

Ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным 6 апреля.

Напомним, Украина настаивает на бессрочном продлении "зерновой инициативы".

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