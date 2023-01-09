Вбивали та ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)
Армія РФ вже понад десять місяців порушує всі закони та звичаї війни на території України. В одному з перехоплень військовий РФ підтвердив, що вони неодноразово вчиняли злочини проти мирного населення під час виходу з Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України в Telegram.
Служба безпеки під час одного з перехоплень телефонної розмови окупантів отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ. Чоловік розповів, як вони під час відступу з Лиману вбивали цивільних і ґвалтували жінок.
"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів є***их ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто. Йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх є*ли, різали їх, розстрілювали", - зізнається у воєнних злочинах окупант.
СБУ задокументувала всі слова й наразі працює над тим, щоб військові РФ отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.
Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку російської армії Служба безпеки відкрила понад 21 тисячу кримінальних проваджень.
Нагадаємо, під час попередніх перехоплень, один з окупантів фактично підтвердив, що РФ вчиняє геноцид українського народу. Під час розмови з жінкою він неодноразово наголошував, про необхідність вбивства українців та їх дітей.
Проте армія РФ вчиняє злочини не лише проти українців, а й проти своїх же солдат, так в одному з перехоплень чоловік розповів, що за новими правилами росіяни розстрілюють на місці своїх військових за алкогольне сп'яніння чи навіть перегар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.