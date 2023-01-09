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Вбивали та ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 17:11
Вбивали та ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення) Фото: окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Армія РФ вже понад десять місяців порушує всі закони та звичаї війни на території України. В одному з перехоплень військовий РФ підтвердив, що вони неодноразово вчиняли злочини проти мирного населення під час виходу з Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України в Telegram.

Служба безпеки під час одного з перехоплень телефонної розмови окупантів отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ. Чоловік розповів, як вони під час відступу з Лиману вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів є***их ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто. Йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх є*ли, різали їх, розстрілювали", - зізнається у воєнних злочинах окупант.

СБУ задокументувала всі слова й наразі працює над тим, щоб військові РФ отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку російської армії Служба безпеки відкрила понад 21 тисячу кримінальних проваджень.

Нагадаємо, під час попередніх перехоплень, один з окупантів фактично підтвердив, що РФ вчиняє геноцид українського народу. Під час розмови з жінкою він неодноразово наголошував, про необхідність вбивства українців та їх дітей.

Проте армія РФ вчиняє злочини не лише проти українців, а й проти своїх же солдат, так в одному з перехоплень чоловік розповів, що за новими правилами росіяни розстрілюють на місці своїх військових за алкогольне сп'яніння чи навіть перегар.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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