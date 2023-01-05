Підтверджує геноцид. Росіянин розповів про ставлення окупантів до українців (перехоплення)

Під час розмови з жінкою окупант неодноразово наголошував, про необхідність вбивства українців та їх дітей. Цими розповідями він фактично підтверджує, що РФ вчиняє геноцид українського народу.

Як свідчить перехоплення, росіянин розповідав чи то дівчині, чи то дружині, що нібито українські діти навчаються в таборах, де їх навчають ненавидіти росіян, додаючи, що всіх дітей на рівні з дорослими треба знищити.

"Х*хляцька дитина, бл***, потрібно задушити на*** ще в утробі... тому я так буду робити й роблю", - сказав окупант під час розмови з жінкою.

Також він заявив дівчині, що хвилюватись треба не про українців, які за його словами самі винні в війні яку почала Росія, а за самих росіян, адже це їх скоро не буде.

"Бл***, це нас скоро не буде, нас зітруть з землі, всіх наших людей вб'ють, а кого не вб'ють ті самі поповзуть просити пощади", - сказав окупант.

Він неодноразово під час розмови заявляє, що українці самі винні цій війні.

"Кицю, це лише х*хли, кицю, це лише пил... забудь про цю націю", - заявив військовий РФ.

Цей запис, як наголошують в розвідці, вкотре підтверджує, що це не просто війна з відповідними військовими цілями, а цілеспрямований геноцид української нації.