За алкоголь - розстрілювати. Окупант скаржиться на внутрішні правила від РФ (перехоплення)
За оновленням російських внутрішніх правил, що були направлені на боротьбу з пияцтвом, відтепер за алкогольне сп'яніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Військовий РФ скаржиться жінці, що відтепер за пияцтво з'явився внутрішній наказ розстрілювати на місці, хоча за його словами, раніше стріляли в ноги.
"За алкоголь у нас розстріл, щоб ти розуміла. У нас розстрілюють відразу ж своїх... Ось сьогодні трьом ноги прострелили". - говорить окупант.
За його словами розстрілюють в російській армії за все, а за алкогольне сп'яніння чи перегар розстріл на місці. Також він повідомив жінці, що вночі на посту в нього стріляв один з російських військових.
"Ну як, ось так. Прийшов і вистрелив, хотів перевірити автомат, працює чи ні. То ще добре, що куля вище пройшла. То я відразу його й здав, мало того, що п'яний ще й під чимось", - скаржиться військовий РФ.
Окупант повідомив, що після цієї ситуації оновлені правила і ввели, що відтепер не по ногам стріляти, а відразу на ураження.
"Тут не від укропів ляжеш, а від своїх же дов***обів",- додав він.
Нагадаємо, окупант у розмові з матір'ю розповів, як свій же танк розстріляв 20 російських військових. Вони всі померли.
Раніше у ГУР розповіли, як військовослужбовець Росії в радіоперехопленні поскаржився дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення або загибелі в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.