За алкоголь - розстрілювати. Окупант скаржиться на внутрішні правила від РФ (перехоплення)

За оновленням російських внутрішніх правил, що були направлені на боротьбу з пияцтвом, відтепер за алкогольне сп'яніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення , яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Військовий РФ скаржиться жінці, що відтепер за пияцтво з'явився внутрішній наказ розстрілювати на місці, хоча за його словами, раніше стріляли в ноги.

"За алкоголь у нас розстріл, щоб ти розуміла. У нас розстрілюють відразу ж своїх... Ось сьогодні трьом ноги прострелили". - говорить окупант.

За його словами розстрілюють в російській армії за все, а за алкогольне сп'яніння чи перегар розстріл на місці. Також він повідомив жінці, що вночі на посту в нього стріляв один з російських військових.

"Ну як, ось так. Прийшов і вистрелив, хотів перевірити автомат, працює чи ні. То ще добре, що куля вище пройшла. То я відразу його й здав, мало того, що п'яний ще й під чимось", - скаржиться військовий РФ.

Окупант повідомив, що після цієї ситуації оновлені правила і ввели, що відтепер не по ногам стріляти, а відразу на ураження.

"Тут не від укропів ляжеш, а від своїх же дов***обів",- додав він.