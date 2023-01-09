Убивали и насиловали. Оккупант признался в военных преступлениях в Лимане (перехват)
Армия РФ уже более десяти месяцев нарушает все законы и обычаи войны на территории Украины. В одном из перехватов военный РФ подтвердил, что они неоднократно совершали преступления против мирного населения при выходе из Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в Telegram.
Служба безопасности во время одного из перехватов телефонного разговора оккупантов получила очередное подтверждение военных преступлений РФ. Мужчина рассказал, как они во время отступления из Лимана убивали гражданских и насиловали женщин.
"Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов е***ых... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто. Шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е*ли, резали их, расстреливали", - признается в военных преступлениях оккупант.
СБУ задокументировала все слова и работает над тем, чтобы военные РФ получили максимальное наказание за каждое свое преступление.
В целом по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны российской армии Служба безопасности открыла более 21 тысячи уголовных производств.
Напомним, во время предварительных перехватов один из оккупантов фактически подтвердил, что РФ совершает геноцид украинского народа. Во время разговора с женщиной он неоднократно подчеркивал необходимость убийства украинцев и их детей.
Однако армия РФ совершает преступления не только против украинцев, но и против своих же солдат, так в одном из перехватов мужчина рассказал, что по новым правилам россияне расстреливают на месте своих военных за алкогольное опьянение или даже перегар.
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