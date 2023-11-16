Уникнути ризиків. Як самостійно перевірити забудовника в реєстрах

Купівля житла – важлива подія, до якої треба підійти відповідально і виважено. Щоб не натрапити на ненадійного забудовника, зберегти гроші й уникнути багатьох проблем, компанії можна перевіряти – самостійно або за допомогою експертів.
На прохання РБК-Україна молодший юрист АО "Місечко та Партнери" Ярина Паш розповідає, як самостійно перевірити надійність забудовника перед покупкою квартири.
Щоб придбати житло, в більшості випадків доводиться довго на нього заощаджувати або позичати кошти у рідних, друзів, знайомих, чи навіть укладати кредитний договір з банківськими установами для отримання кредитування під купівлю житла, каже Ярина Паш.
Є способи, як самому перевірити надійність забудовника за допомогою відкритих пошукових ресурсів.
"Першочергово необхідно перевірити саму компанію забудовника за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на порталі "Опендатабот" чи на сайті Youcontrol. Зверніть увагу, що для отримання повної інформації за цим джерелом потрібно оплатити підписку", – пояснює експерт.
Щоб отримати дані про компанію забудовника з цих ресурсів, треба потрібно вказати або офіційну назву компанії забудовника або його код за ЄДРПОУ.
Після цього, як висвітлилася інформація щодо такого суб’єкта господарювання, юристка радить звернути увагу на такі відомості:
"Далі варто перевірити дані про забудовника на сайті Судової влади України, де у графі "Сторона по справі" вказати найменування компанії забудовника. Якщо за результатами пошуку громадянин отримає велику кількість справ щодо цього забудовника, зокрема що стосуються розірвання договорів та стягнення заборгованості, то це може бути поганою ознакою", – згадує вона ще один спосіб перевірки.
Потім Ярина Паш рекомендує перевірити забудовника у Єдиному реєстрі боржників, обравши в графі: "Тип боржника – Юридична особа" та вказавши її найменування чи код за ЄДРПОУ та дізнатися про наявність чи відсутність у забудовника заборгованості за певними платежами чи за судовими рішеннями.
Також варто перевірити забудовника і в Автоматизованій системі виконавчого провадження, так само обравши в графі: "Тип боржника – Юридична особа" та вказавши її найменування чи код за ЄДРПОУ та дізнатися, про те, чи є він стороною виконавчого провадження, зокрема боржником у таких виконавчих провадженнях, Якщо таких виконавчих проваджень є багато, це теж має насторожити потенційного покупця.
Далі варто перевірити і саму земельну ділянку, на якій буде проводиться будівництво, права та обтяження щодо такої земельної ділянки.
Зробити це можна за допомогою:
Окрім цього, за адресою, кадастровим номером земельної ділянки, варто перевірити її у Реєстрі будівельної діяльності. Ярина Паш рекомендує проаналізувати зокрема такі дані:
"Також вважаю, доцільно б було звернути увагу на всю іншу відкриту інформацію про забудовника та об’єкт будівництва, що міститься у мережі. Наприклад, почитати відгуки громадян та звернути увагу на дані розміщені на сайті ЛУН, можливо вони будуть корисними під час прийняття рішення про купівлю нерухомого майна", – зауважує Ярина Паш.
Вона радить активно користуватися відкритими даними з державних реєстрів та інших ресурсів, щоб отримати повну інформацію про свого забудовника та сам об’єкт будівництва, оминути недобросовісних осіб та належним чином отримати у власність омріяну нерухомість.
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