Уникнути ризиків. Як самостійно перевірити забудовника в реєстрах

Відкриті реєстри. Як перевірити компанію-забудовника

Щоб придбати житло, в більшості випадків доводиться довго на нього заощаджувати або позичати кошти у рідних, друзів, знайомих, чи навіть укладати кредитний договір з банківськими установами для отримання кредитування під купівлю житла, каже Ярина Паш.

Є способи, як самому перевірити надійність забудовника за допомогою відкритих пошукових ресурсів.

"Першочергово необхідно перевірити саму компанію забудовника за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на порталі "Опендатабот" чи на сайті Youcontrol. Зверніть увагу, що для отримання повної інформації за цим джерелом потрібно оплатити підписку", – пояснює експерт.

Щоб отримати дані про компанію забудовника з цих ресурсів, треба потрібно вказати або офіційну назву компанії забудовника або його код за ЄДРПОУ.

Фото: Можна самому перевірити надійність забудовника за допомогою відкритих ресурсів (facebook.com/luckyland.dim)

Після цього, як висвітлилася інформація щодо такого суб’єкта господарювання, юристка радить звернути увагу на такі відомості:

дата заснування компанії, адже чим довший період функціонує компанія, тим краще. І якщо навпаки компанія є тільки що створеною, то це може свідчити про необхідність більш прискіпливої додаткової перевірки компанії;

адже чим довший період функціонує компанія, тим краще. І якщо навпаки компанія є тільки що створеною, то це може свідчити про необхідність більш прискіпливої додаткової перевірки компанії; хто є засновниками чи бенефіціарними власниками, зокрема чи не є вони громадянами російської федерації. Окрім цього можете за їхнім прізвищем та ім’я та по батькові отримати відомості з цих реєстрів і про них;

зокрема чи не є вони громадянами російської федерації. Окрім цього можете за їхнім прізвищем та ім’я та по батькові отримати відомості з цих реєстрів і про них; встановити розмір статутного капіталу, звертаючи увагу на те, щоб цей розмір був вищим, і щоб у випадку банкрутства чи ліквідації компанії забудовника під час будівництва житлового будинка, ви мали впевненість про повернення сплачених вами коштів;

звертаючи увагу на те, щоб цей розмір був вищим, і щоб у випадку банкрутства чи ліквідації компанії забудовника під час будівництва житлового будинка, ви мали впевненість про повернення сплачених вами коштів; КВЕДи господарської діяльності, зверніть увагу, чи дійсно забудовник має КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель тощо.

"Далі варто перевірити дані про забудовника на сайті Судової влади України, де у графі "Сторона по справі" вказати найменування компанії забудовника. Якщо за результатами пошуку громадянин отримає велику кількість справ щодо цього забудовника, зокрема що стосуються розірвання договорів та стягнення заборгованості, то це може бути поганою ознакою", – згадує вона ще один спосіб перевірки.

Потім Ярина Паш рекомендує перевірити забудовника у Єдиному реєстрі боржників, обравши в графі: "Тип боржника – Юридична особа" та вказавши її найменування чи код за ЄДРПОУ та дізнатися про наявність чи відсутність у забудовника заборгованості за певними платежами чи за судовими рішеннями.

Також варто перевірити забудовника і в Автоматизованій системі виконавчого провадження, так само обравши в графі: "Тип боржника – Юридична особа" та вказавши її найменування чи код за ЄДРПОУ та дізнатися, про те, чи є він стороною виконавчого провадження, зокрема боржником у таких виконавчих провадженнях, Якщо таких виконавчих проваджень є багато, це теж має насторожити потенційного покупця.

Далі варто перевірити і саму земельну ділянку, на якій буде проводиться будівництво, права та обтяження щодо такої земельної ділянки.

Фото: Також треба перевірити і саму земельну ділянку, де будується житло (facebook.com/luckyland.dim)

Зробити це можна за допомогою:

Сайту Держгеокадастру, де потрібно ідентифікуватися (за допомогою КЕП, Дія-підпис тощо) та за кадастровим номером земельної ділянки отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Там будуть зазначені загальні відомості про земельну ділянку, такі як: цільове призначення, площа, відомості про державну реєстрацію земельної ділянки тощо. Державного реєстру прав на нерухоме майно, де за кадастровим номером земельної ділянки, місцезнаходженням земельної ділянки чи за прізвищем та ім’ям власника земельної ділянки перевірити:

цільове призначення земельної ділянки;

чи земля призначена для будівництва;

хто є власником такої земельної ділянки;

які стосовно неї видані документи;

чи передана вона в оренду, чи не перебуває земельна ділянка під арештом чи в іпотеці тощо.

Окрім цього, за адресою, кадастровим номером земельної ділянки, варто перевірити її у Реєстрі будівельної діяльності. Ярина Паш рекомендує проаналізувати зокрема такі дані:

наявність дозволу на будівельні роботи;

містобудівні умови та обмеження щодо цього об’єкта нерухомості;

технічні умови тощо.

"Також вважаю, доцільно б було звернути увагу на всю іншу відкриту інформацію про забудовника та об’єкт будівництва, що міститься у мережі. Наприклад, почитати відгуки громадян та звернути увагу на дані розміщені на сайті ЛУН, можливо вони будуть корисними під час прийняття рішення про купівлю нерухомого майна", – зауважує Ярина Паш.

Вона радить активно користуватися відкритими даними з державних реєстрів та інших ресурсів, щоб отримати повну інформацію про свого забудовника та сам об’єкт будівництва, оминути недобросовісних осіб та належним чином отримати у власність омріяну нерухомість.