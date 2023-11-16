Избежать рисков. Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах

Открытые реестры. Как проверить компанию-застройщика

Чтобы приобрести жилье, в большинстве случаев приходится долго на него экономить или одалживать средства у родных, друзей, знакомых, или даже заключать кредитный договор с банковскими учреждениями для получения кредитования под покупку жилья, говорит Ярина Паш.

Есть методы, как самому проверить надежность застройщика с помощью открытых поисковых ресурсов.

"Первоочередно необходимо проверить саму компанию застройщика с помощью Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на портале "Опендатабот" или на сайте Youcontrol. Обратите внимание, что для получения полной информации по этому источнику нужно оплатить подписку", – объясняет эксперт.

Чтобы получить данные о компании застройщика из этих ресурсов, нужно указать официальное название компании застройщика или его код по ЕГРПОУ.

Фото: Можно самому проверить надежность застройщика с помощью открытых ресурсов (facebook.com/luckyland.dim)

После этого, как появилась информация о таком субъекте хозяйствования, юрист рекомендует обратить внимание на следующие сведения:

дата основания компании, ведь чем более длительный период функционирует компания, тем лучше. И если наоборот компания только что создана, то это может свидетельствовать о необходимости более тщательной дополнительной проверки компании;

ведь чем более длительный период функционирует компания, тем лучше. И если наоборот компания только что создана, то это может свидетельствовать о необходимости более тщательной дополнительной проверки компании; кто является учредителями или бенефициарными собственниками, в том числе не гражданами российской федерации. Кроме этого можете по их фамилии и имени и отчеству получить сведения из этих реестров и о них;

в том числе не гражданами российской федерации. Кроме этого можете по их фамилии и имени и отчеству получить сведения из этих реестров и о них; установить размер уставного капитала, обращая внимание на то, чтобы этот размер был выше, и чтобы в случае банкротства или ликвидации компании застройщика при строительстве жилого дома вы имели уверенность о возврате уплаченных вами средств;

обращая внимание на то, чтобы этот размер был выше, и чтобы в случае банкротства или ликвидации компании застройщика при строительстве жилого дома вы имели уверенность о возврате уплаченных вами средств; КВЭД хозяйственной деятельности, обратите внимание, действительно ли застройщик имеет КВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий и так далее.

"Далее следует проверить данные о застройщике на сайте Судебной власти Украины, где в графе "Сторона по делу" указать наименование компании застройщика. Если по результатам поиска гражданин получит большое количество дел по этому застройщику, в частности, касающихся расторжения договоров и взыскания задолженности, то это может быть плохим признаком", – вспоминает она еще один способ проверки.

Затем Ярина Паш рекомендует проверить застройщика в Едином реестре должников, выбрав в графе: "Тип должника – Юридическое лицо" и указав его наименование или код по ЕГРПОУ и узнать наличие или отсутствие у застройщика задолженности по определенным платежам или по судебным решениям.

Также следует проверить застройщика и в Автоматизированной системе исполнительного производства, так же выбрав в графе: "Тип должника – Юридическое лицо" и указав его наименование или код по ЕГРПОУ и узнать, является ли он стороной исполнительного производства, в частности должником у таких исполнительных производствах. Если таких исполнительных производств много, это тоже должно насторожить потенциального покупателя.

Далее следует проверить и сам земельный участок, на котором будет проводиться строительство, права и обременения такого земельного участка.

Фото: Также нужно проверить и самый земельный участок, где строится жилье (facebook.com/luckyland.dim)

Сделать это можно с помощью:

Сайт Госгеокадастра, где нужно идентифицироваться (с помощью КЭП, Дія-підпис и так далее) и по кадастровому номеру земельного участка получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Там будут указаны общие сведения о земельном участке, такие как: целевое назначение, площадь, сведения о государственной регистрации земельного участка и так далее. Государственного реестра прав на недвижимое имущество, где по кадастровому номеру земельного участка, местонахождению земельного участка или по фамилии и имени владельца земельного участка проверить:

целевое назначение земельного участка;

земля предназначена для строительства;

кто является владельцем такого земельного участка;

которые по нему выданы документы;

передана ли она в аренду, не находится ли земельный участок под арестом или в ипотеке и так далее.

Кроме этого, по адресу, кадастровым номером земельного участка, следует проверить его в Реестре строительной деятельности. Ярина Паш советует проанализировать в частности такие данные:

наличие разрешения на строительные работы;

градостроительные условия и ограничения по этому объекту недвижимости;

технические условия и так далее.

"Также считаю, целесообразно было бы обратить внимание на всю другую открытую информацию о застройщике и объекте строительства, содержащейся в сети. Например, почитать отзывы граждан и обратить внимание на данные размещенные на сайте ЛУН, возможно они будут полезны под время принятия решения о покупке недвижимого имущества", – отмечает Ярина Паш.

Она советует активно пользоваться открытыми данными из государственных реестров и других ресурсов, чтобы получить полную информацию о своем застройщике и самом объекте строительства, не попасть на недобросовестных лиц и должным образом получить в собственность желаемую недвижимость.