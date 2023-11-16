Избежать рисков. Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах

Покупка жилья – важное событие, к которому нужно подойти ответственно и взвешенно. Чтобы не попасть на ненадежного застройщика, сохранить деньги и избежать многих проблем, компании можно проверять – самостоятельно или с помощью экспертов.
По просьбе РБК-Украина младший юрист АО "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш рассказывает, как самостоятельно проверить надежность застройщика перед покупкой квартиры.
Чтобы приобрести жилье, в большинстве случаев приходится долго на него экономить или одалживать средства у родных, друзей, знакомых, или даже заключать кредитный договор с банковскими учреждениями для получения кредитования под покупку жилья, говорит Ярина Паш.
Есть методы, как самому проверить надежность застройщика с помощью открытых поисковых ресурсов.
"Первоочередно необходимо проверить саму компанию застройщика с помощью Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на портале "Опендатабот" или на сайте Youcontrol. Обратите внимание, что для получения полной информации по этому источнику нужно оплатить подписку", – объясняет эксперт.
Чтобы получить данные о компании застройщика из этих ресурсов, нужно указать официальное название компании застройщика или его код по ЕГРПОУ.
После этого, как появилась информация о таком субъекте хозяйствования, юрист рекомендует обратить внимание на следующие сведения:
"Далее следует проверить данные о застройщике на сайте Судебной власти Украины, где в графе "Сторона по делу" указать наименование компании застройщика. Если по результатам поиска гражданин получит большое количество дел по этому застройщику, в частности, касающихся расторжения договоров и взыскания задолженности, то это может быть плохим признаком", – вспоминает она еще один способ проверки.
Затем Ярина Паш рекомендует проверить застройщика в Едином реестре должников, выбрав в графе: "Тип должника – Юридическое лицо" и указав его наименование или код по ЕГРПОУ и узнать наличие или отсутствие у застройщика задолженности по определенным платежам или по судебным решениям.
Также следует проверить застройщика и в Автоматизированной системе исполнительного производства, так же выбрав в графе: "Тип должника – Юридическое лицо" и указав его наименование или код по ЕГРПОУ и узнать, является ли он стороной исполнительного производства, в частности должником у таких исполнительных производствах. Если таких исполнительных производств много, это тоже должно насторожить потенциального покупателя.
Далее следует проверить и сам земельный участок, на котором будет проводиться строительство, права и обременения такого земельного участка.
Сделать это можно с помощью:
Кроме этого, по адресу, кадастровым номером земельного участка, следует проверить его в Реестре строительной деятельности. Ярина Паш советует проанализировать в частности такие данные:
"Также считаю, целесообразно было бы обратить внимание на всю другую открытую информацию о застройщике и объекте строительства, содержащейся в сети. Например, почитать отзывы граждан и обратить внимание на данные размещенные на сайте ЛУН, возможно они будут полезны под время принятия решения о покупке недвижимого имущества", – отмечает Ярина Паш.
Она советует активно пользоваться открытыми данными из государственных реестров и других ресурсов, чтобы получить полную информацию о своем застройщике и самом объекте строительства, не попасть на недобросовестных лиц и должным образом получить в собственность желаемую недвижимость.
Напомним, покупая жилье дешевле рыночной стоимости, можно столкнуться со многими рисками: бытовыми или юридическими. В комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости назвала главные риски при покупке бюджетного жилья .
Также стало известно,как изменились цены на жилье в западных регионах Украины во время полномасштабной войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .