ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подорожчання на 150%. Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України

Україна, Середа 11 жовтня 2023 07:32
UA EN RU
Подорожчання на 150%. Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України Фото: Новобудови у Львові (facebook.com/lev.development)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Вікторія Берещак

Через ажіотажний попит на нерухомість, спричинений внутрішньою міграцією через повномасштабну війну Росії проти України, вартість нерухомості в західних областях країни різко підскочила. Однак зараз ціни вже не підвищуються, а ажіотажний попит знизився ще минулого року.

На прохання РБК-Україна оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповідає, як змінилися ціни на квартири в західних регіонах від початку війни та чи можуть вони знизитися найближчим часом.

Львів обганяє Київ. Як зросли ціни на квартири на заході країни

Зростання вартості житла в західних областях України подекуди сягало від 70 до 150% залежно від рівня вакантності та попиту в тому чи іншому регіоні. На первинці ціни суттєво зросли у Львові, Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську, каже Вікторія Берещак.

Ціни зросли в першому півріччі 2022 року і поки тримаються на такому ж високому рівні, однак подальшої суттєвої динаміки зростання, яка була пов’язана з ажіотажним попитом, вже немає.

"Зараз на первинному ринку, як не дивно, Львів обганяє Київ на пару відсотків по середньозваженій вартості квадрата, а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці, адже різниця в ціні сягає приблизно 6-8 тисяч грн на квадратний метр", – додає оглядача ринку.

Зараз середня ціна на квадратний метр, за даними ЛУН, сягає:

  • у Львові – 48,1 тис. грн/кв.м;
  • у Києві – 47,8 тис. грн/кв.м;
  • в Ужгороді – 42 тис. грн/кв.м;
  • у Дніпрі – 41,6 тис. грн/кв.м.

Подорожчання на 150%. Як змінилися ціни на житло в західних регіонах УкраїниФото: Ажіотажного попиту на житло в західних регіонах вже немає, він зник ще минулого року (facebook.com/lev.development)

Стабілізація цін. Чи подешевшають квадратні метри

"При тому треба розуміти, що умовно Полтава, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль хоч і відстають від гонитви середньозважених цін, на початку війни мали стрибок цін, що раніше не було характерно для цих регіонів. Зараз можемо сказати, що перебуваємо в умовному періоді стабілізації цін в західному регіоні. Ажіотажного попиту вже немає, він зник ще минулого року. При цьому ми розуміємо, що реальний, тобто платоспроможний попит в країні зараз обмежений", – коментує теперішню тенденцію співрозмовниця.

Вона вважає: поки регіони-рекордсмени залишаються хабами, часто-густо перенаселеними внутрішньо переміщеними особами, чекати якогось суттєвого відкату цін на нерухомість там ні на первинці, ні на вторинці не варто.

"Тому сподіватись, що "колись воно впаде", марна справа: надалі ціни будуть залишатися приблизно у такому ж діапазоні, аж допоки велика частина переселенців не повернуться додому і ринок не стабілізується. І навіть за цих умов стабілізація не буде виглядати як падіння, скоріше як незначний відкат з урахуванням реального рівня попиту та ринкової кореляції попит/пропозиція на той момент", – пояснює вона.

Зараз же на первинному ринку будемо бачити незначне зростання вартості квадратних метрів, враховуючи зростання собівартості та стримувальний фактор у вигляді обмеженого платоспроможного попиту, зауважує Вікторія Берещак.

Нагадаємо, вартість квартир може зростати з різних причин. Під час війни в Україні квадратні метри ростуть у ціні через подорожчання будматеріалів, нестачу кваліфікованих фахівців та з інших причин. Вікторія Берещак для РБК-Україна назвала три міста України, де ціни на квартири найвищі. І пояснила, чому відбувається подорожчання.

Також експерти з нерухомості оцінили, чи подорожчають квартири, якщо долар різко виросте в ціні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Львів Ужгород ціни квартири Житло
NEWS
Росіяни пішли в наступ? У ЗСУ розповіли, що відбувається на східному фронті
Росіяни пішли в наступ? У ЗСУ розповіли, що відбувається на східному фронті
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати