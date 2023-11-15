Комуналка та занижені ціни. Головні ризики при купівлі бюджетного житла

Купуючи житло дешевше за ринкову вартість, можна зіткнутися з багатьма ризиками: побутовими чи юридичними. Це і старі комунікації, і ліфти, що не працюють, і відсутність технічної документації.

На що звертати увагу, обираючи житло, щоб уберегтися від ризиків, у коментарі РБК-Україна Олена Манжос , директор компанії ХАН – Харківського агентства нерухомості.

Які убезпечитися від ризиків, купуючи квартиру

Ризики при купівлі бюджетного і дорогого житла часто бувають однакові, каже Олена Манжос. Особливо під час війни, якщо в будинку був приліт, треба дивитися комунікації. Адже може текти дах чиможуть бути інші несправності.

"Скажімо, у будинку тече дах, а власники переклеїли шпалери, перефарбували стелю та приховали цю проблему. У військових умовах у нас у Харкові це часта проблема. Ще одна проблема воєнного часу – забиті каналізаційні труби у малозаселених будинках. Якщо по одному стояку 9-поверхового вдома живе лише одна сім'я, всі інші виїхали, і тоді все, що зливається трубами, поступово забиває стояк. Якщо раніше в будинку жило багато, такої проблеми не виникало", – перераховує проблемні моменти фахівець.

Під час перегляду Олена Манжос радить злити воду з бачка, відкрити кран та подивитися, як тече вода.

Також треба особливо уважно перевіряти житло, яке продають за ціною, нижчою за ринкову.

За дуже низькою ціною можуть бути проблемні моменти. Буває житло дешевше за ринкову ціну, наприклад, скрізь аналогічну квартиру продають за 31 тисячу доларів, а вам пропонують за 25. Висока ймовірність, що там є якісь проблемні нюанси.

Фото: Купуючи житло у новобудові, варто попросити у забудовника кадастровий номер та перевірити призначення землі (facebook.com/luckyland.dim/photo)

Перед покупкою треба також ретельно перевіряти всі документи, пов'язані із квартирою. Бажано перевіряти разом із незацікавленими особами. Не варто йти не до того нотаріуса, куди вас веде продавець.

Варто звернутися за допомогою до агентств з невидимості, які працюють на ринку багато років і дорожать своєю репутацією – там знають, на що звернути увагу у документах. У ЖЕКу також можна поцікавитися документацією: у них має зберігатися стара історія господаря житла.

"Якщо вам продають квартиру разом з побутовою технікою, зараз це відбувається набагато частіше, ніж раніше, – перевіряйте кожен прилад. Плиту, духовку. А пральну машинку можна запустити на викручування. Варто перевірити й комунальні платежі: чи немає по них боргів. У всіх великих містах це можна зробити за допомогою, наприклад, Приват24", – каже фахівець.

Якщо у квартирі було перепланування, варто уточнити, чи узаконене воно. Для цього треба перевірити відповідність даних у техпаспорті та реальній обстановці квартири. Якщо новий покупець потім продаватиме квартиру, узаконення перепланування фінансово ляже на плечі нового власника житла.

Купуючи житло в новобудові, варто попросити у забудовника кадастровий номер та перевірити призначення землі: у представників компанії ці документи мають бути обов'язково. Земля має бути відведена під будівництво саме житлового будинку.

Також можна поцікавитися, чи є дозвіл на проведення будівельних робіт та інші супутні документи.

"Тут швидше варто подивитися на реакцію представника забудовника, як на це реагуватиме, як вам відповідатиме. Якщо охоче надасть документи, це гарний знак. Але якщо запитає, навіщо це треба, то розглядати варіант купівлі житла там не варто. Якщо призначення землі правильне, це знижує ризики в питаннях з комунальними службами. Наприклад, коли будинок довго не підключають до мереж", – пояснює Олена Манжос.

Вона наголошує: боятися купувати житло не варто, адже проблемні ситуації насправді трапляються досить рідко. Але підійшовши до вибору житла відповідально, ви зможете вберегти себе від багатьох ризиків.