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Важливо, як їх будуть використовувати: ВООЗ підтримує видачу сертифікатів вакцинації

Новость на русском → Женева, Понеділок 08 березня 2021 22:33
Важливо, як їх будуть використовувати: ВООЗ підтримує видачу сертифікатів вакцинації Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримує введення сертифікатів про вакцинації проти коронавірусу. Але підкреслюють, що вони не повинні привести до обмеження пересувань людей.

Про це заявила керівник департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен.

Вона зазначила, що сертифікати можуть допомогти в оцінці безпечності та ефективності вакцин, а також допомагати лікарям при вакцинації.

"Електронна сертифікація вакцинації має масу переваг. Але в цій ситуації необхідно відрізняти те, як і для чого можуть використовуватися такі сертифікати", - сказала О'Брайен.

Також вона підкреслила, що ці сертифікати не повинні використовувати для обмеження подорожей. Крім цього, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що такий поділ людей може призвести до посилення несправедливості у світі.

Раніше повідомлялося, що Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації. Але є утруднення з ізраїльської сторони.

Також відомо, що уряд Швеції веде роботу над розробкою сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу. Такий COVID-паспорт планують ввести в країні до 1 червня.

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