Швеция планирует ввести COVID-паспорт до лета
Правительство Швеции ведет работу над разработкой сертификата о вакцинации против коронавируса. Такой COVID-паспорт планируют ввести в стране до 1 июня.
Об этом заявил министр цифрового развития Швеции Андерс Игеман, передает Xinhua.
По его словам, сейчас у Швеции уже есть безопасная и универсальная модель паспорта вакцинации.
"Швеция ведет разработку цифровых сертификатов о вакцинации. Я вижу, что эти сертификаты о вакцинации будут готовы к лету", - заявил Игеман.
По его словам, туристические компании и другие страны в будущем будут требовать международные сертификаты вакцинации.
"Сегодня многие требуют доказательства тестов на COVID-19, и по мере поступления вакцины логично, что они потребуют сертификаты на вакцину", - сказал министр.
Игеман добавил, что сертификаты о вакцинации также могут использовать для доступа к определенным мероприятиям и услугам в Швеции. При этом он считает необходимым принять меры, которые будут гарантировать отсутствие дискриминации по отношению к тем, кто не сможет вакцинироваться.
Сертификат о вакцинации будет доступен через цифровую идентификацию и может быть сохранен на смартфоне. Он также может быть передан по электронной почте или через NFC.
В Швеции вакцинировали уже около 570 тысяч человек, при этом 285 тысяч получили две дозы вакцины.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как может выглядеть паспорт вакцинации.
Также РБК-Украина писало, что в Еврокомиссии призвали ЕС "немедленно" начать работу над паспортами вакцинации.
При этом в ВОЗ критически относятся к идее ЕС о введении COVID-паспортов.