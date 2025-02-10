Важливо зберегти формат "Рамштайн" і підтримку партнерів, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо.

"Що стосується формату "Рамштайн", передусім було дуже важливо зберегти формат "Рамштайн", це 50+ країн. Для нас головне - результат, щоб ми зберегли ці країни - ми їх зберегли. ми подивимось, як він буде проходити в цей період, подивимось як буде далі, але очікуємо, що буде представництво всіх країн, також США, але подивимось по результатах", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що головний результат "Рамштайну" безумовно це допомога Україні.

"Абсолютно зрозуміло - це кількість пакетів, якими партнери підтримують Україну", - підкреслив він.