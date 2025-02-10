ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Важливо зберегти формат "Рамштайн" і підтримку партнерів, - Зеленський

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 20:10
UA EN RU
Важливо зберегти формат "Рамштайн" і підтримку партнерів, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україні вкрай важливо зберегти формат "Рамштайну". Це допоможе отримувати допомогу та підтримку від країн партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо.

"Що стосується формату "Рамштайн", передусім було дуже важливо зберегти формат "Рамштайн", це 50+ країн. Для нас головне - результат, щоб ми зберегли ці країни - ми їх зберегли. ми подивимось, як він буде проходити в цей період, подивимось як буде далі, але очікуємо, що буде представництво всіх країн, також США, але подивимось по результатах", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що головний результат "Рамштайну" безумовно це допомога Україні.

"Абсолютно зрозуміло - це кількість пакетів, якими партнери підтримують Україну", - підкреслив він.

Нова зустріч "Рамштайну"

Нагадаємо, 6 лютого, видання Politico писало, що засідання у форматі "Рамштайн" щодо України відбудеться у вівторок, 12 лютого.

Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна ретельно готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, за попередні роки під час повномасштабної війни цей формат довів свою ефективність.

Наразі відомо, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом. Під час заходу він нібито має підтвердити прихильність нового президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів