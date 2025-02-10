Важливо зберегти формат "Рамштайн" і підтримку партнерів, - Зеленський
Україні вкрай важливо зберегти формат "Рамштайну". Це допоможе отримувати допомогу та підтримку від країн партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо.
"Що стосується формату "Рамштайн", передусім було дуже важливо зберегти формат "Рамштайн", це 50+ країн. Для нас головне - результат, щоб ми зберегли ці країни - ми їх зберегли. ми подивимось, як він буде проходити в цей період, подивимось як буде далі, але очікуємо, що буде представництво всіх країн, також США, але подивимось по результатах", - наголосив Зеленський.
Він пояснив, що головний результат "Рамштайну" безумовно це допомога Україні.
"Абсолютно зрозуміло - це кількість пакетів, якими партнери підтримують Україну", - підкреслив він.
Нова зустріч "Рамштайну"
Нагадаємо, 6 лютого, видання Politico писало, що засідання у форматі "Рамштайн" щодо України відбудеться у вівторок, 12 лютого.
Речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна ретельно готується до наступного засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, за попередні роки під час повномасштабної війни цей формат довів свою ефективність.
Наразі відомо, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом. Під час заходу він нібито має підтвердити прихильність нового президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.
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