Важно сохранить формат "Рамштайн" и поддержку партнеров, - Зеленский
Украине крайне важно сохранить формат "Рамштайн". Это поможет получать помощь и поддержку от стран партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.
"Что касается формата "Рамштайн", прежде всего было очень важно сохранить формат "Рамштайн", это 50+ стран. Для нас главное - результат, чтобы мы сохранили эти страны - мы их сохранили. мы посмотрим, как он будет проходить в этот период, посмотрим как будет дальше, но ожидаем, что будет представительство всех стран, также США, но посмотрим по результатам", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что главный результат "Рамштайн" безусловно это помощь Украине.
"Абсолютно понятно - это количество пакетов, которыми партнеры поддерживают Украину", - подчеркнул он.
Новая встреча "Рамштайн"
Напомним, 6 февраля, издание Politico писало, что заседание в формате "Рамштайн" по Украине состоится во вторник, 12 февраля.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина тщательно готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн". По его словам, за предыдущие годы во время полномасштабной войны этот формат доказал свою эффективность.
Известно, что новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет с новым главой Пентагона Питом Гегсетом. Во время мероприятия он якобы должен подтвердить приверженность нового президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.