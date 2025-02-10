Важно сохранить формат "Рамштайн" и поддержку партнеров, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.

"Что касается формата "Рамштайн", прежде всего было очень важно сохранить формат "Рамштайн", это 50+ стран. Для нас главное - результат, чтобы мы сохранили эти страны - мы их сохранили. мы посмотрим, как он будет проходить в этот период, посмотрим как будет дальше, но ожидаем, что будет представительство всех стран, также США, но посмотрим по результатам", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что главный результат "Рамштайн" безусловно это помощь Украине.

"Абсолютно понятно - это количество пакетов, которыми партнеры поддерживают Украину", - подчеркнул он.