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Важливо на тлі контрнаступу. В Іспанії бійці ЗСУ завершують курс із розмінування

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Іспанія, Вівторок 25 липня 2023 19:29
Важливо на тлі контрнаступу. В Іспанії бійці ЗСУ завершують курс із розмінування Фото: Виконувачка обов'язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Виконувачка обов'язків міністра оборони Маргарита Роблес сьогодні відвідала 44 українських військовослужбовців, які навчаються боротьбі із саморобними вибуховими пристроями (СВП) і розмінуванню в Толедській піхотній академії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

Навчання цього персоналу, яке закінчується 3 серпня, є частиною Місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAM UA).

Роблес нагадала про глибоку прихильність Іспанії Україні та її справі, а саме справі миру, свободи та міжнародної законності, і наголосила, що після проходження Піхотної академії вони стануть частиною великої сім'ї іспанських збройних сил.

Виконувачка обов'язків міністра оборони також привітала іспанських військових із підготовкою, яку вони проводять, і яка наразі є "фундаментальною", оскільки постраждалих в Україні все ще багато через контрнаступ.

Деталі навчання

"Цей курс необхідний у той час, коли Україна проходить етап контрнаступу. Дуже важлива частина втрат припадає саме на міни, тому курси спрямовані на те, щоб уміти виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої", - зазначила Роблес.

Виконувачка обов'язків міністра була свідком частини заняття з розмінування. Їй розповіли про виявлення мін, їхнє розмінування або можливу евакуацію поранених. Роблес зацікавили різні типи мін, боротьби з якими навчаються українські солдати.

Загальна допомога Іспанії в навчанні українських солдатів

Персонал, який пройшов підготовку в рамках місії, наразі становить близько 1900 солдатів, що становить 95% від 2000 військовослужбовців, яких направляють щорічно.

Місія EUMAM UA в Іспанії, що перебуває під оперативним контролем Оперативного командування, має дуже гнучку організацію, яка може бути адаптована до оперативних потреб Збройних сил України.

Військова допомога Україні від Іспанії

Нещодавно до України з Іспанії вирушила чергова партія танків Leopard 2A4 та інше озброєння.

Також повідомлялось, що Іспанія передасть Україні нову партію допомоги, до неї увійде мобільний госпіталь і броньовані медичні автомобілі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявляв, що головною проблемою, яка зараз спричиняє українські жертви, є мінні поля, а не російська авіація.

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