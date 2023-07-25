Важно на фоне контрнаступления. В Испании бойцы ВСУ завершают курс по разминированию

Исполняющая обязанности министра обороны Маргарита Роблес сегодня посетила 44 украинских военнослужащих, которые обучаются борьбе с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и разминированию в Толедской пехотной академии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Испании .

Обучение этого персонала, которое заканчивается 3 августа, является частью Миссии Европейского союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAM UA).

Роблес напомнила о глубокой приверженности Испании Украине и ее делу, а именно делу мира, свободы и международной законности, и отметила, что после прохождения Пехотной академии они станут частью большой семьи испанских вооруженных сил.

Исполняющая обязанности министра обороны также поздравила испанских военных с подготовкой, которую они проводят, и которая сейчас является "фундаментальной", поскольку пострадавших в Украине все еще много из-за контрнаступления.

Детали обучения

"Этот курс необходим в то время, когда Украина проходит этап контрнаступления. Очень важная часть потерь приходится именно на мины, поэтому курсы направлены на то, чтобы уметь выявлять и обезвреживать взрывные устройства", - отметила Роблес.

Исполняющая обязанности министра была свидетелем части занятия по разминированию. Ей рассказали об обнаружении мин, их разминировании или возможной эвакуации раненых. Роблес заинтересовали различные типы мин, борьбе с которыми обучаются украинские солдаты.

Общая помощь Испании в обучении украинских солдат

Персонал, прошедший подготовку в рамках миссии, сейчас составляет около 1900 солдат, что составляет 95% от 2000 военнослужащих, которых направляют ежегодно.

Миссия EUMAM UA в Испании, находящаяся под оперативным контролем Оперативного командования, имеет очень гибкую организацию, которая может быть адаптирована к оперативным потребностям Вооруженных сил Украины.

Военная помощь Украине от Испании

Недавно в Украину из Испании отправилась очередная партия танков Leopard 2A4 и другое вооружение.

Также сообщалось, что Испания передаст Украине новую партию помощи, в нее войдет мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили.